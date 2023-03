Meldungsarchiv - 31.03.2023 11:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Ehe am Sonntag die Friedenspflicht beginnt, hat die Gewerkschaft Verdi noch weitere Warnstreiks angekündigt. Das sagte Gewerkschaftschef Werneke der Süddeutschen Zeitung. Diese sollen vor allem Kliniken treffen. Geplant seien aber nur einzelne Infoveranstaltungen und nicht das Lahmlegen ganzer Betriebe, so Werneke. In Bayern ist heute unter anderem die Müllabfuhr in Augsburg von dem Warnstreik betroffen.

