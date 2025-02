Verdi bestreikt wieder den öffentlichen Dienst in Bayern

Fürth: Auch heute wird im Öffentlichen Dienst in Bayern gestreikt - in Fürth waren es am Mittag 700 Teilnehmer bei einer Kundgebung vor dem Rathaus. Zuvor gab es zwei Demonstrationszüge vom Klinikum und von den Stadtwerken aus. Morgen wird in Nürnberg und Bamberg gestreikt. In Ingolstadt haben sich 13 der 45 städtischen Kitas an dem Warnstreik beteiligt. Andere richteten eine Notbetreuung ein. In Würzburg fahren heute deutlich weniger Busse und Trambahnen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 12.02.2025 14:00 Uhr