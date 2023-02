Verdi bestreikt übermorgen mehrere Flughäfen

Nachrichtenarchiv - 15.02.2023 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Zehntausende Flugpassagiere in Deutschland müssen sich übermorgen auf Ausfälle und Verspätungen gefasst machen. Die Gewerkschaft Verdi kündigte in der Nacht an, die Flughäfen in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig zu bestreiken. Der Warnstreik soll am frühen Freitagmorgen beginnen und Samstagfrüh enden. Verdi will damit in der laufenden Tarifrunde für den öffentlichen Dienst den Druck erhöhen, aber auch in den Tarifverhandlungen für die Sicherheitskräfte. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen bislang zurückgewiesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2023 10:00 Uhr