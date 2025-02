Verdi bestreikt Paketzentren der Deutschen Post

Berlin: In Deutschland könnten Päckchen und Pakete aktuell länger unterwegs sein als üblich. Die Gewerkschaft Verdi bestreikt in diesen Stunden bundesweit die Paketzentren der Deutschen Post. Das hat Verdi am Abend mitgeteilt. Zu dem Warnstreik seien die Spät- und Nachtschichten aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Lohn. Die Post hat zuletzt ein Plus von 3,8 Prozent angeboten. Die nächste Verhandlungsrunde findet am kommenden Montag statt.

