Verdi bestreikt Nahverkehr in Bayern

Meldungsarchiv - 19.05.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Wegen eines Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr fahren heute U-Bahnen, Busse und Trambahnen in zehn bayerischen Städten nur sehr eingeschränkt. Betroffen sind neben München und Nürnberg auch Fürth, Bayreuth, Bamberg, Schweinfurt, Regensburg, Landshut, Augsburg und Passau. Die Verkehrsbetriebe versprechen, so weit wie möglich gegenzusteuern. In München sind laut MVG alle Busse unterwegs, die im Auftrag der Stadt von privaten Unternehmen gefahren werden. In Nürnberg sollen alle halbe Stunde Busse fahren. Die U-Bahnen stehen vorerst still. Der Warnstreik soll den ganzen Tag dauern, in Augsburg nur bis 14 Uhr. Nicht betroffen sind Regional- und S-Bahnen. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2023 07:00 Uhr