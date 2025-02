verdi bestreikt Münchner Flughafen am Donnerstag und Freitag

München: Die Gewerkschaft Verdi hat ab heute weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst in ganz Bayern angekündigt. So sind zum Beispiel Beschäftigte von Stadt, Landratsamt und Stadtwerken in Kulmbach zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Morgen ist dann etwa Bamberg betroffen. Ab Donnerstag soll der Münchner Flughafen bestreikt werden - und zwar 48 Stunden lang. Betroffen sind dann laut Verdi Bayern unter anderem die Sicherheitskontrollen der Passagiere. Bereits heute werden in dem Tarifstreit von Bund und Kommunen die Flughäfen in Köln/Bonn und Düsseldorf bestreikt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 09:00 Uhr