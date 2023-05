Verdi bestreikt mehrere Buslinien in Bayern

Kurzmeldung ein/ausklappen Zschäpe räumt Mitschuld ein

Chemnitz: Die verurteilte Rechtsterroristin Zschäpe hat ihre Mitschuld an der Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds deutlicher als je zuvor eingeräumt. Nach den Worten ihres Anwalts hat sie vor dem bayerischen Untersuchungsausschuss eingestanden, sie hätte verhindern können, dass aus dem ersten Mord eine Mordserie wurde. Eine aktive Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung der Taten streitet sie aber weiter ab. Zschäpe wurde gestern in einer nicht-öffentlichen Sitzung in der Justizvollzugsanstalt in Chemnitz von bayerischen Landtagsabgeordneten befragt. Es war das erste Mail, dass sie sich seit dem Ende des Prozesses geäußert und direkt auf Fragen antwortet hat.

