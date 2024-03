Verdi bestreikt Lufthansa Donnerstag und Freitag erneut am Boden

Frankfurt: Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Streik aufgerufen. Die Beschäftigen sollen diese Woche am Donnerstag und Freitag die Arbeit niederlegen. Verdi fordert für die rund 25.000 Beschäftigten 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens 500 Euro monatlich mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auch bei der Bahn drohen neue Streiks. Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen will der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Weselsky, am Vormittag über das weitere Vorgehen informieren. Die Gewerkschaft hatte vergangene Woche die Gespräche mit der Bahn vorzeitig beendet. Der Konzern warf der GDL daraufhin vor, dogmatisch auf ihrer Forderung zu beharren, die Wochenarbeitszeit für Schichtdienstler auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich zu reduzieren.

