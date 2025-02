Verdi bestreikt Briefzentren in Bayern

München: Die Warnstreiks bei der Post gehen heute weiter. Die Gewerkschaft Verdi ruft in Bayern rund 400 Beschäftigte in der Tagesschicht dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind acht der insgesamt 14 Briefzentren im Freistaat. Bestreikt wird laut Verdi der Briefausgang. Eingehende Sendungen bleiben dann unsortiert in den Zentren liegen und werden nicht weitertransportiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2025 08:00 Uhr