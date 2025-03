Verdi bestreikt am Montag erneut Flughäfen - auch München

München: Die Gewerkschaft hat für Montag einen 24-stündigen Ausstand der Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle und bei der Abfertigung angekündigt. Der Flughafen München erwartet massive Auswirkungen, genaue Details, welche Flüge stattfinden und welche ausfallen, stehen allerdings noch nicht fest. Der Streik betrifft nicht nur München, sondern alle weiteren größeren Flughäfen in Deutschland. So stellt etwa der Berliner Flughafen seinen Betrieb am Montag vollständig ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.03.2025 13:15 Uhr