Verdi bestreikt am Montag erneut Flughäfen - auch München

München: Verdi bestreikt am Montag wieder ganztägig Flughäfen in Deutschland - darunter auch in München. Memmingen und Nürnberg sind nicht betroffen. Zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen hat die Gewerkschaft aber an den Flughäfen Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Bremen, Düsseldorf, Köln/Bonn und Leipzig/Halle. Das dürfte erhebliche Folgen für den Flugverkehr in Deutschland haben. Im Tarifstreit beim öffentlichen Dienst sollen erneut Sicherheitskontrollen und Bodenverkehrsdienstleister in den Ausstand treten. Beim letzten zweitägigen Warnstreik in München waren rund 80 Prozent der Verbindungen annulliert worden. Verdi fordert unter anderem acht Prozent höhere Gehälter, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat und drei zusätzlich freie Tage. Bund und Kommunen lehnen das angesichts der Kassenlage als nicht finanzierbar ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2025 10:00 Uhr