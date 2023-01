Verdi Bayern weitet Warnstreiks bei der Post aus

Nachrichtenarchiv - 26.01.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Tarifstreit mit der Post weitet die Gewerkschaft verdi in Bayern heute die Warnstreiks aus. Betroffen ist diesmal vor allem die Zulieferung. Nach Informationen des BR sind die Beschäftigten an insgesamt 30 Stützpunkten im ganzen Freistaat aufgerufen, die Arbeit niederzulegen - und zwar in den Niederlassungen: München, Augsburg, Freising, Straubing, Würzburg und Nürnberg. Weitere Aktionen heute und morgen seien nicht ausgeschlossen, teilte verdi mit. - Die Forderung von 15 Prozent mehr Geld für die rund 160.000 Tarifkräfte der Post steht nach wie vor. Gerade in einer Branche, wo die Einkommen eher niedrig seien, bräuchten die Beschäftigten angesichts der Inflationsrate einen Ausgleich. Die Post will bei der nächsten Verhandlungsrunde am 8. Februar ein Angebot vorlegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2023 06:00 Uhr