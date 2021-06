Verdächtiger von Würzburg war in psychiatrischer Behandlung

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: Der mutmaßliche Attentäter von Würzburg hat offenbar psychische Probleme. Wie Bayerns Innenminister Herrmann in Würzburg sagte, war der Mann in psychiatrischer Behandlung. Herrmann war drei Stunden nach der Tat in Würzburg eingetroffen, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Vor der Presse sagte der CSU-Politiker, der Verdächtige sei verletzt worden, aber außer Lebensgefahr. Herrmann lobte außerdem die Zivilcourage der Passanten, die den Mann umzingelt hatten. Der Würzburger Bischof Jung ließ mitteilen, man bete für die Opfer und deren Angehörige. Ministerpräsident Söder nannte die Nachricht von der Messerattacke entsetzlich und schockierend. Wörtlich fügte er hinzu: "Wir bangen und hoffen mit den Verletzten." Vor knapp fünf Jahren war Würzburg schon einmal Schauplatz einer Bluttat. Damals hatte ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling in einer Regionalbahn bei Würzburg mit einer Axt und einem Messer vier Menschen schwer verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 22:00 Uhr