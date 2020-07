Verdächtiger von Obergünzburg kommt nach Bluttat in Linienbus vor Haftrichter

Nachrichtenarchiv - 07.07.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Obergünzburg: Nach der Bluttat in einem Linienbus im Allgäu soll der Tatverdächtige heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei verdächtigt den 37-jährigen, seine getrennt von ihm lebende Ehefrau gestern in Obergünzburg im Landkreis Ostallgäu in einem Linienbus erstochen zu haben. Nachdem er mehrmals auf die 27-jährige eingestochen hatte, ließ der Mann das Messer im Bus zurück und flüchtete. Die Polizei konnte ihn wenig später festnehmen. Die Frau kam lebensgefährlich verletzt in eine Klinik, wo sie verstarb. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Der aus Afghanistan stammende Mann hatte seine ebenfalls von dort stammende Frau Ende letzten Jahres nach Polizeiangaben schon einmal angegriffen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.07.2020 05:00 Uhr