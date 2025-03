Verdächtiger von Fürth stellt sich Behörden

Parsberg: Bei zwei großen Feiern in Bayern mit jeweils mehreren hundert Gästen sind gestern zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, gerieten in Parsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz bei einem kurdischen Kulturfest mehrere Menschen in Streit. Dabei habe ein Mann einen 39-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt. Ein tatverdächtiger Syrer wurde den Angaben zufolge festgenommen. Die zweite Gewalttat ereignete sich in Mittelfranken. In Fürth fielen bei einer Hochzeitsfeier Schüsse. Nach Polizeiangaben wurde ein 47-Jähriger schwer verletzt und starb wenig später im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter floh in einem Auto mit französischen Kennzeichen. In der Früh teilte die Polizei in Nürnberg mit, dass sich ein Mann den Behörden in Frankreich gestellt hat. Es sehe danach aus, dass es der Schütze sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2025 08:00 Uhr