Verdächtiger stellt sich nach tödlichem Streit in Neu-Ulm

Neu-Ulm: Nach einer tödlichen Auseinandersetzung in Neu-Ulm sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei heute mitteilte, stellte sich der 33-Jährige gestern den Ermittlern. Er gab zu, an der Tat am vergangenen Mittwoch beteiligt gewesen zu sein. Dabei wurden zwei junge Männer schwer verletzt; einer starb wenig später im Krankenhaus an den Folgen mehrerer Stichverletzungen. Gegen den 33-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2025 20:00 Uhr