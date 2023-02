Verdächtiger sitzt nach Brandanschlägen auf Flüchtlingszelt in U-Haft

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: in der Nacht klar bei strengem Frost

Das Wetter in Bayern: Die Nacht ist meist klar und frostig kalt. Die Tiefstwerte sinken auf Werte zwischen -4 Grad am Bodensee und bis zu -15 Grad in manchen Tälern der Alpen und des Bayerischen Waldes. In den nächsten Tagen bleibt es beim sonnigen Hochdruckwetter. Am Freitag ziehen im Norden Bayerns einige Wolken auf, vereinzelt kann es regnen oder schneien. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 und +6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2023 20:00 Uhr