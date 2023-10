Verdächtiger nach tödlichen Schüssen in Brüssel festgenommen

Brüssel: Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Schusswaffenangriff in der belgischen Hauptstadt hat die Polizei einen bewaffneten Verdächtigen festgenommen. Dabei soll es zu einem Schusswechsel gekommen sein, bei dem der Mann niedergeschossen wurde. Er wurde schwer verletzt. Die Bundesstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich um den Attentäter handelt, sie konnte seine Identität aber noch nicht bestätigen. Vor dem EM-Qualifikationsspiel Belgien gegen Schweden waren in Brüssel zwei schwedische Fußballfans erschossen worden. Tatverdächtiger ist ein 45-jähriger Tunesier, der im November 2019 in Belgien Asyl beantragt hatte. Der Polizei sei der Mann im Zusammenhang mit Menschenhandel, illegalem Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit aufgefallen. Nach dem Schusswaffenangriff hatten die Behörden in Brüssel die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 09:00 Uhr