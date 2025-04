Verdächtiger nach Todesfahrt von Vancouver angeklagt

Vancouver: Nach der Todesfahrt von Vancouver auf einem philippinischen Straßenfest ist der 30-jährige Verdächtige angeklagt worden. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Dem Mann wird vorgeworfen, am Samstag mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast zu sein. Elf Menschen kamen dabei ums Leben, zwanzig wurden verletzt. Die Polizei erklärte, bei der Tat handele sich nicht um einen Terrorakt. Der Verdächtige habe eine Vorgeschichte an psychischen Erkrankungen.

