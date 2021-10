Verdächtiger nach Terroranschlag bei Ariana Grande-Konzert festgenommen

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Manchester: Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag auf Besucher eines Popkonzerts von Ariana Grande vor vier Jahren hat die Polizei in Großbritannien einen Verdächtigen festgenommen. Dem 24-Jährigen wird die Vorbereitung terroristischer Taten oder Beihilfe dazu vorgeworfen. Der Mann aus Manchester sei am Flughafen der Stadt festgenommen worden, heißt es. Er bleibe in Gewahrsam, um befragt zu werden. Im Mai 2017 hatte ein islamistischer Selbstmordattentäter nach einem Konzert in Manchester einen Sprengsatz gezündet und 22 Menschen mit in den Tod gerissen, darunter viele Jugendliche. Etwa 800 Menschen wurden verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2021 06:00 Uhr