Verdächtiger im Fall Ecke stammt wohl aus rechtem Spektrum

Dresden: In Sachsen sind drei weitere Verdächtigte nach dem Überfall auf den SPD-Politiker Ecke und einen Grünen-Wahlkampfhelfer identifiziert worden. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt mitteilten, wurden gestern Abend die Wohnungen der drei Beschuldigten im Alter von 17 beziehungsweise 18 Jahren durchsucht. Dabei wurde Beweismaterial beschlagnahmt, das nun untersucht werden soll. Zuvor hatte sich bereits ein 17-Jähriger der Polizei gestellt. Die Dresdner Staatsanwaltschaft erklärte, gegen die Beschuldigten lägen keine Haftgründe vor. Außerdem gehe man nicht von politischen Serientätern aus. Die Hintergründe der Tat sind nicht bekannt. Ecke war am Freitagabend in Dresden brutal niedergeschlagen und verletzt worden. Zuvor wurde ein Wahlkampfhelfer der Grünen angegriffen, vermutlich von der gleichen Gruppe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 15:00 Uhr