Verdächtiger Gegenstand in Kölner Bahnhof war keine Bombe

Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Im Fall des möglichen Sprengsatzes in einem abgestellten Zug hat die Polizei jetzt Entwarnung gegeben. Von dem Gegenstand sei keine Gefahr ausgegangen, hieß es. Zunächst war von einem verdächtigen Gegenstand die Rede, der offenbar mit Nägeln, Schrauben und Schwarzpulver gefüllt war. Spezialisten der Bundespolizei untersuchten den Gegenstand, auch der Staatsschutz war involviert. Eine Reinigungskraft hatte den Fund in der Nacht am Bahnhof Deutzer Feld gemacht. Der Bahnhof wurde stundenlang gesperrt und abgesucht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2020 18:00 Uhr