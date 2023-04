Verdächtige nach Tod von prorussischem Kriegsblogger festgenommen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Nachts Regen und Schnee an den Alpen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht kann es in der Nähe der Alpen regnen oder schneien. Sonst lockert es zunehmend auf. Die Temperaturen fallen auf plus 3 bis minus 3 Grad. Auch morgen in Alpennähe Schnee oder Regen, sonst überwiegend freundlich. Am Dienstag und Mittwoch ist es vielerorts trocken mit Sonne und Wolken. In den Nächten Temperaturen um den Gefrierpunkt, Tagestemperaturen von 3 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2023 20:00 Uhr