Verdächtige im Fall der getöteten Polizisten wollten offenbar Wilderei vertuschen

Westen "ingnoriert" laut Putin Sicherheitsbedenken Russlands

Moskau: Russlands Präsident Putin hat sich bereit erklärt, mit dem Westen erneut über den Ukraine-Konflikt zu sprechen. Bei einer Pressekonferenz sagte der Kreml-Chef, er hoffe auf eine Lösung, auch wenn das "nicht einfach" werde. Putin erneuerte auch seine Kritik an den USA und der Nato und warf ihnen vor, die Sicherheitsbedenken Russlands in der Krise zu ignorieren. Nach Meinung des russischen Präsidenten geht es den Vereinigten Staaten vor allem darum, sein Land "einzudämmen". Die Ukraine sei nur das Instrument, um Russland in einen bewaffneten Konflikt zu verwickeln. Russland hat in den vergangenen Wochen mehr als 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Westliche Staaten befürchten, Moskau plane einen Großangriff auf das Nachbarland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2022 22:00 Uhr