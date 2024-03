Verdächtige für tödlichen Anschlag nach Moskau gebracht

Krasnogorsk: Nach dem Anschlag in Russland sind die vier Hauptverdächtigen zum Verhör nach Moskau gebracht worden. Medienberichten zufolge wurden sie zum Ermittlungsausschuss gefahren. Ein Haftbefehl soll folgen. Den Männern drohe eine lebenslange Haftstrafe, berichtet die Agentur Tass. Sie sollen für den Angriff auf eine Konzerthalle am Freitagabend verantwortlich sein. Dabei waren mehr als 130 Menschen getötet und über 140 verletzt worden. Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich. Kremlchef Putin sprach dagegen von einer "ukrainischen Spur". Beweise legte er nicht vor. Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte es "vorhersehbar", dass Putin versuche, die Schuld auf Kiew abzuwälzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.03.2024 01:00 Uhr