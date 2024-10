Verdacht auf lebensbedrohliches Marburg-Virus in Hamburg

Hamburg: In der Hansestadt untersuchen Spezialisten, ob zwei Reisende mit dem lebensbedrohlichen Marburg-Virus infiziert sind. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die beiden zuvor am Hamburger Hauptbahnhof isoliert und mit einem sogenannten Infektionswagen in eine Spezialklinik gebracht. Eine der beiden Personen hatte nach Behördenangaben kurz zuvor in Ruanda in einem Krankenhaus gearbeitet. Dort seien mit dem Virus Infizierte behandelt worden. Nach der Rückkehr habe sich der Mann mit grippeähnlichen Symptomen bei den Behörden gemeldet - aus Angst, sich angesteckt zu haben.

