Verbündete der Ukraine bekräftigen bei Videoschalte Unterstützung

Paris: Nach der Kehrtwende der USA in der Ukraine-Politik haben zahlreiche europäische Länder und Kanada erklärt, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Frankreichs Präsident Macron sagte nach einer Videoschalte, man stehe an der Seite der Ukraine und werde die Verantwortung wahrnehmen, um Frieden und Sicherheit in Europa zu gewährleisten. Die Teilnehmer des Treffens haben laut Macron unterstrichen, dass die Ukraine in Gespräche über die Beendigung des Kriegs einbezogen und ihre Rechte respektiert werden müssten. Ein kleiner Kreis europäischer Staats- und Regierungschefs hatte sich schon am Montag zu einem Krisengipfel in Paris getroffen. Greifbare Ergebnisse gab es nicht. Die USA und Russland hatten am Dienstag erste Gespräche darüber geführt, wie der Ukraine-Krieg schnell beendet werden kann. Die Ukraine und die Europäer waren nicht eingeladen.

