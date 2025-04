Verbraucherzentralen warnen vor Arzt-Terminbuchungen nur noch online

Die Verbraucherzentralen warnen davor, dass Arzttermine künftig nur noch über kommerzielle Portale gebucht werden können. Internet-Buchungen hätten praktische Vorteile, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur dpa. Problematisch werde es, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gebe, an Termine zu kommen. Die Verbraucherschützer sehen die neue Bundesregierung in der Pflicht, für nicht-kommerzielle Alternativen zu sorgen. So sollten Praxen verpflichtet werden, Terminbuchungen per Telefon anzubieten. Eine Umfrage hatte ergeben, dass dies für die Hälfte der Befragten nicht möglich war. Außerdem fordern die Verbraucherschützer ein flächendeckend funktionierendes Angebot über die Hotline-Nummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigungen.

