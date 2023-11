Verbraucherzentrale verklagt e.on und Hansewerk Natur

Berlin: Verbraucherschützer haben zwei Fernwärmeversorger wegen hoher Preisanstiege verklagt. Der Verbraucherzentrale-Bundesverband hat nach Angaben seiner Chefin Pop gegenüber der Funke-Mediengruppe Sammelklagen bei den Oberlandesgerichten Hamm und Schleswig gegen E.ON und Hansewerk Natur eingereicht. Ziel sind direkte Rückerstattungen für betroffene Kunden. Diese können sich beim Bundesamt für Justiz ins Klageregister eintragen. E.ON und Hansewerk Natur haben laut Pop ihre Preise seit 2021 in mehreren Gebieten mehr als verdoppelt und teilweise fast vervierfacht. Dieser Anstieg sei intransparent. Es fehlten ihm die rechtlichen Voraussetzungen, so Verbraucherschützerin Pop. Sie kritisierte, allgemein gebe es im Fernwärmemarkt in Deutschland keinen Wettbewerb, die Preise seien wenig transparent und Verbraucher hätten keine Chance, zu einem anderen Anbieter zu wechseln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2023 18:00 Uhr