Verbraucherzentrale kritisiert Filialabbau bei Postbank

Berlin: Der Bundesverband der Verbraucherzentralen übt scharfe Kritik an den angekündigten Filialschließungen bei der Postbank. Verbands-Präsident Pop hat den Funke-Zeitungen gesagt, die Nachricht, nahezu die Hälfte der Zweigstellen dicht zu machen, klinge für die Kunden wie blanker Hohn. Angesichts massiver Probleme beim Online-Banking in den vergangenen Monaten sollte die Deutsche Bank den Kundenservice endlich verbessern, statt diesen durch Filialschließungen zu schwächen, so Pop. Die Deutsche Bank will bei ihrer Tochter Postbank in den nächsten zwei Jahren bis zu 250 der derzeit 550 Zweigstellen schließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2023 09:15 Uhr