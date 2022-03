Verbraucherstimmung leidet spürbar unter Ukraine-Krieg

Kabinett lässt Corona-Schutzmaßnahmen größtenteils auslaufen

München: In Bayern laufen am Sonntag die meisten verpflichtenden Corona-Schutzmaßnahmen aus. Staatskanzleichef Herrmann sagte nach einer Sitzung des Kabinetts, im Freistaat werde nun der Basisschutz umgesetzt, wie ihn das neue Bundesinfektionsschutzgesetz vorsieht. Damit gilt eine FFP2-Maskenpflicht nur noch im öffentlichen Nah- und Fernverkehr und in Einrichtungen mit sogenannten vulnerablen Gruppen, darunter Arztpraxen, Reha- und Pflegeeinrichtungen. Mindestens bis Ostern bleibe es auch bei der Testpflicht in Schulen. Masken- und Abstandspflicht in Innenräumen fallen hingegen weg, genau wie sämtliche 2G- oder 3G-Regeln. Herrmann betonte, die Staatsregierung empfehle Bürgerinnen und Bürger aber weiter, in Innenräumen etwa beim Einkaufen Maske zu tragen und Abstände einzuhalten.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 29.03.2022 15:00 Uhr