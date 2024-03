Verbraucherstimmung in Deutschland hellt sich nur langsam auf

Nürnberg: Der Konsum in Deutschland nimmt laut einer Studie nur langsam wieder Schwung auf. Wie das Marktforschungsunternehmen GfK gemeinsam mit dem Nürnberg Institut für Marktentscheidungen untersucht hat, blicken die Bundesbürger zwar optimistischer auf die Konjunktur. Gleichzeitig zögern viele Verbraucher größere Anschaffungen noch hinaus. Die Sparquote sei noch auf einem ähnlich hohen Niveau wie während der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009, so die Konsumforscher. Eine rückläufige Inflation, die hohen Tarifabschlüsse und ein stabiler Arbeitsmarkt seien aber gute Vorzeichen, dass der Konsum demnächst wieder anziehen könnte. Die Marktexperten riefen die Politik dennoch dazu auf, verlässliche Rahmenbedingungen zu setzen, um die Verunsicherung in der Bevölkerung weiter zu reduzieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 08:00 Uhr