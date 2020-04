Verbraucherstimmung bewegt sich auf neuen Tiefpunkt zu

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Laut Marktforschungsunternehmen GfK bewegt sich die Verbraucherstimmung in Deutschland auf einen neuen Tiefpunkt zu. Für Mai sagen die Nürnberger Forscher auf ihrem Stimmungs-Barometer einen Wert von minus 23,4 Punkten voraus - einen so starken Rückgang und einen so tiefen Stand beim Konsumklima gab es noch nie seit Beginn der Erhebungen vor 40 Jahren. Vor allem die Einkommensentwicklung sehen die Befragten laut Studie sehr negativ - viele erwarten Einbußen durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Entsprechend niedrig ist demnach die Bereitschaft der Konsumenten, größere Anschaffungen zu tätigen. Nach Überzeugung der Nürnberger Forscher müssen sich Handel, Hersteller und Dienstleister auf eine unmittelbar bevorstehende, sehr schwere Rezession einstellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 11:00 Uhr