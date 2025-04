Verbraucherschützerin warnt vor Schwemme chinesischer Billigprodukte

Köln: Der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt vor einer Schwemme womöglich gefährlicher chinesischer Produkte in der EU als Folge des Zollstreits zwischen China und den USA. Im Deutschlandfunk erklärte die Leiterin des Brüsseler Verbands-Büros Buschke, größte Sorge machten den Verbraucherschützern die Produkte, die eigentlich für den US-Markt bestimmt gewesen seien, die jetzt aber in die EU umgeleitet würden. Diese entsprächen nicht den hohen EU-Produktstandards und könnten gefährlich sein. Als Beispiele nannte Buschke etwa zu hohe Chemikalienwerte, Brandmelder, die keinen Brand meldeten oder Föhne, die in Flammen aufgingen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 15:00 Uhr