Verbraucherschützer wollen mehr Mieterentlastung beim CO2-Preis

Berlin: Verbraucherschützer kritisieren die von der Bundesregierung geplante Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern. Mieter sollten maximal die Hälfte der Kosten tragen müssen, forderte Verbandsexperte Engelke in einem Interview mit der Zeitung "Handelsblatt". Der Gesetzentwurf der Bundesregierung, den das Kabinett am Vormittag berät, sieht dagegen ein gestaffeltes Modell vor. Dabei müssen Mieter in Häusern mit sehr guter Energiebilanz die Kosten zu 100 Prozent übernehmen. Bei Häusern mit besonders schlechter Energiebilanz, also mit sehr hohem CO2-Ausstoß pro Quadratmeter, müssen die Vermieter 90 Prozent der Kosten tragen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.05.2022 10:15 Uhr