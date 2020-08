Verbraucherschützer warnen vor EU-Plänen zur Rücknahme von Cookie-Zustimmungspflicht

Nachrichtenarchiv - 28.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesverband der Verbraucherzentralen schlägt Alarm wegen Plänen auf EU-Ebene. Es geht um eine Rücknahme der Zustimmungspflicht zu Cookies - also Dateien, mit der der Benutzer einer Website identifiziert werden kann. Verbandschef Müller hat der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gesagt, einzelne Länder wollten mühsam aufgebaute Schutzmauern einreißen. Deutschland müsse während seiner EU-Ratspräsidentschaft verhindern, dass an der Einwilligungspflicht gerüttelt und der Datenschutz geschliffen wird. Ansonsten könnten Firmen wieder leichter ungefragt auf Informationen zugreifen, was man im Internet liest, beobachtet oder bestellt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.08.2020 03:00 Uhr