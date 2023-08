Verbraucherschützer kritisieren verdeckte Preiserhöhungen

Hamburg: Nach Auffassung von Verbraucherschützern gibt es im Handel immer häufiger versteckte Preiserhöhungen. Die Verbraucherzentrale Hamburg und die Stiftung Warentest melden einen Rekord an Beschwerden. Ihren Angaben zufolge werden Produkte oftmals in der weitgehend gewohnten Verpackung angeboten, der Inhalt aber reduziert. Als Beispiel wird unter anderem ein Kakaopulver genannt. Die gewohnte Packung enthält statt 500 inzwischen nurmehr 400 Gramm - das entspreche einer Preiserhöhung von 25 Prozent. Die Verbraucherzentrale Hamburg kritisiert, dass dies oftmals deutlich mehr sei als die Inflationsrate. Die Praxis sei zwar nicht illegal, aber werde intransparent vermittelt, in dem zum Beispiel von einer "neuen Größe" gesprochen werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 17:00 Uhr