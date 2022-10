Verbraucherschützer fordern gezielte Entlastungen bei Energiekosten

München: Der Verbraucherzentrale-Bundesverband zeigt sich unzufrieden mit den Vorschlägen der Expertenkommission zur Deckelung des Gaspreises. Es handele sich wieder mehr um das Gießkannenprinzip, als um gezielte Hilfen, erklärte der Energieexperte des Verbands, Engelke, in der BR24-Gesprächsreihe zur Energiekrise. Unterdessen hat sich die Handwerkskammer Unterfranken mit einem Appell an die Politik gewandt. In einer Pressemitteilung bezeichnet sie die steigenden Energiepreise als existenzbedrohend für kleine und mittlere Handwerksunternehmen, insbesondere energieintensive Betriebe, wie Bäckereien oder Metzgereien. Bei einer Umfrage erklärten unterfränkische Handwerksbetriebe, dass sie in den kommenden sechs Monaten eine nochmal doppelt so hohe Belastung befürchten wie aktuell. Es sei eine große Verunsicherung zu spüren, so die Handwerkskammer.

