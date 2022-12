Verbraucherschützer fordern flexibles 49 Euro-Ticket

Kurzmeldung ein/ausklappen Zahl der Kirchenaustritte in Bayern nimmt weiter zu

München: Seit Jahresbeginn sind offenbar deutlich mehr Menschen in Bayern aus der Kirche ausgetreten als in den Jahren zuvor. Das legt eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den fünf größten Städten im Freistaat nahe. Allein die Stadt München verzeichnete nach Angaben des Kreisverwaltungsrates bis Mitte Dezember 26.000 Kirchenaustritte. Das sind knapp 4000 mehr als im gesamten Vorjahr. Eine ähnliche Entwicklung gibt es in Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Ingolstadt. Vor allem der katholischen Kirche droht ein neuer Negativrekord. Dabei hatten 2021 im Freistaat schon über 100.000 Katholiken ihrer Kirche den Rücken gekehrt - so viele wie noch nie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2022 08:00 Uhr