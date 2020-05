Verbrauchern droht höherer Strompreis

Trump verkündet Abbruch der US-Beziehungen zur WHO

Washington: US-Präsident Trump hat den Bruch mit der Weltgesundheitsorganisation WHO verkündet. Auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus sagte er, die bisherigen Finanzmittel für die WHO würden künftig an andere globale Gesundheitsprojekte gehen. Trump warf der UN-Sonderorganisation erneut vor, unter der Kontrolle der Regierung in Peking zu stehen. Außerdem habe sie sich notwendigen Reformen verschlossen. Unklar ist allerdings, ob Trump die Mitgliedschaft der USA bei der WHO sofort und eigenmächtig beenden kann. In der Resolution des US-Kongresses aus dem Jahr 1948 zum Beitritt zur WHO ist festgelegt, dass die USA sich das Recht für einen Rückzug vorbehalten; aber mit einer zwölfmonatigen Kündigungsfrist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2020 07:00 Uhr