Verbraucher überschätzen Teuerung laut Studie

Inflation wird oft überschätzt: Zwei Drittel der Verbraucher sind der Ansicht, die Lebensmittelpreise seien in vergangenen Jahr stark gestiegen. Laut dem Statistischen Bundesamt lag die Inflationsrate in diesem Bereich aber unter zwei Prozent. Die allgemeine Teuerungsrate schätzten Verbraucher in der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft auf mehr als 15 Prozent. Tatsächlich lag sie bei 2,2 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2025 13:15 Uhr