Verbraucher-Stimmung ist wie bei der Finanzkrise

29.03.2022 08:00 Uhr

Nürnberg: Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland ist nach Ansicht der Gesellschaft für Konsumforschung so schlecht wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Laut dem aktuellen GfK-Konsumklimaindex sehen die Befragten die Aussichten für ihre persönlichen Einkommen und die allgemeine Konjunktur inzwischen deutlich eingetrübt. Der Krieg in der Ukraine und die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel hätten die Angst vor einer Rezession vergrößert, so die GfK. Viele Menschen verzichteten bereits auf nicht notwendige Ausgaben. Eine Besserung der Verbraucherstimmung erwarten die Experten erst, wenn es in der Ukraine zu einem Waffenstillstand und zu Friedensverhandlungen kommen sollte.

