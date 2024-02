Verbraucher sparen bei frischem Obst und Gemüse

Berlin: Die Verbraucher in Deutschland kaufen immer weniger frisches Obst und Gemüse. Vom deutschen Fruchthandelsverband hieß es, der Konsum dieser Lebensmittel habe in den vergangenen Monaten abgenommen. Im EU-Vergleich lägen die Deutschen beim Konsum von frischem Obst und Gemüse deutlich unter dem Durchschnitt. Von der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, täglich 400 Gramm Obst und Gemüse zu verzehren, seien die Deutschen mit durchschnittlich 287 Gramm weit entfernt. Die Branche trifft sich von heute an zur Fachmesse Fruit Logistica in Berlin. Ein Thema dabei dürfte der hohe bürokratische Aufwand sein, etwa bei den Dokumentationspflichten. Vom Dachverband hieß es, das mache alles nur noch teurer, die Waren aber nicht besser.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.02.2024 09:45 Uhr