Verbraucher sind zum Jahresende überraschend zuversichtlich

Nürnberg: Zum Jahresende sind die Menschen in Deutschland überraschend zuversichtlich. Das geht aus der aktuellen Konsumklima-Studie des Nürnberger Marktforschungsunternehmens GfK hervor. Gefragt wird dabei nach Einkommenserwartung, Anschaffungsneigung und Konjunkturerwartungen. Laut den Forschern verbesserten sich die Einschätzungen der Befragten in allen drei Bereichen. Vor allem rechnen viele mit höheren Einnahmen, also mit höheren Löhnen oder Gehältern und Renten. Auch die Sicherheit des Arbeitsplatzes, eine abgeschlossene Ausbildung und Sparen spielen eine Rolle. Unklar ist nach Angaben der Marktforscher, ob sich die Stimmung nachhaltig erholt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2023 08:00 Uhr