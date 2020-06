Verbot von Großveranstaltungen soll offenbar verlängert werden

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Hauptstadt beginnen Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder ihre Beratungen über die weitere Corona-Politik. Schon im Voraus zeichnete sich ab, dass Großveranstaltungen weiterhin verboten bleiben sollen - wohl mindestens bis Ende Oktober. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios sollen die Kontaktbeschränkungen gelockert werden. In der Beschlussvorlage ist demnach nicht mehr die Rede von einer Höchstzahl an Kontakten. Stattdessen steht dort die Empfehlung, möglichst wenige Menschen zu treffen und Begegnungen ins Freie zu verlegen. Vor dem Treffen mit Kanzlerin Merkel haben die Ministerpräsidenten bereits den Staatsvertrag für die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent im Monat unterzeichnet. Alle Landesparlamente müssen noch zustimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 15:00 Uhr