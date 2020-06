Verbot von Großveranstaltungen soll offenbar verlängert werden

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Großveranstaltungen sollen in Deutschland offenbar bis Ende Oktober verboten bleiben. Das steht nach ARD-Informationen zufolge in der Beschluss-Vorlage für das Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am Nachmittag. Mindestens bis Ende Oktober soll es demnach keine Massen-Events geben. Ausnahmen könnte es geben, wenn die Veranstalter sicherstellen, dass Kontakte nachverfolgt werden können. Auch die Hygiene- und Abstandsregeln sollen beibehalten werden. Eine Lockerung könnte es bei den Kontaktbeschränkungen geben. Die Nachrichtenagentur afp berichtet, die Bürger seien künftig angehalten, möglichst wenig Menschen zu treffen. Wie viele genau, soll aber nicht mehr geregelt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 14:00 Uhr