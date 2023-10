Verband rechnet mit Stellenabbau in Metall- und Elektroindustrie

Berlin: Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, rechnet für das kommende Jahr mit einem Stellenabbau in der Branche. Der Bild am Sonntag hat Wolf gesagt, ein Grund sei die schlechte Auftragslage. Betroffen seien Maschinenbauer sowie die Schlüsselindustrien Automobil und Chemie. Zudem werde es für immer mehr Unternehmen deutlich attraktiver, die Produktion ins Ausland zu verlagern. Die Wirtschaft schlittere in eine Rezession. Als Gründe für den Abschwung nennt der Verbandschef unter anderem hohe Energiepreise, Bürokratie und eine teilweise marode Infrastruktur.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 08:00 Uhr