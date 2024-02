Verband fordert Aufwertung der Handwerks-Ausbildung

München: Zum Start der Internationalen Handwerksmesse hat der Zentralverband, ZDH, eine Wende in der Bildungspolitik gefordert mit dem Ziel, nichtakademischen Bildungs- und Berufswegen größere gesellschaftliche Anerkennung zu verleihen. Ähnlich äußerte sich Bundeswirtschaftsminister Habeck bei der Eröffnung. Es dürfe keinen Unterschied mehr geben zwischen zwischen Kopf- und Handarbeit. Gleichzeitig unterstrich der Grünen-Politiker die Bedeutung der Branche: Die derzeitige konjunkturelle Lage sei eine große Herausforderung, so Habeck. Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Söder erneut einen Richtungswechsel in der Wirtschaftspolitik gefordert. Deutschland sei auf Talfahrt, so Söder. Schwerpunkte der Internationalen Handwerksmesse sind in diesem Jahr die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Fachkräftesicherung. Das Handwerk klagt auch über zu viel Bürokratie.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2024 11:45 Uhr