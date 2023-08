Verband der chemischen Industrie warnt vor zu hohen Energiepreisen

Berlin: Der Verband der Chemischen Industrie, VCI warnt vor einem Niedergang der Branche aufgrund der zu hohen Energiepreise. Es sei drei Minuten vor zwölf, sagte der Hauptgeschäftsführer Groß Entrup den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Weil energieintensive Unternehmen in Deutschland schlichtweg nicht mehr wettbewerbsfähig seien. An einem Industrie-Strom-Preis führe kein Weg mehr vorbei. Die Branche brauche jetzt kurzfristige Unterstützung, betonte Entrup weiter. In seinen Augen schadet auch der hohe Bürokratieaufwand. Die EU setze auf einen europäischen Green Deal mit 14-tausend Seiten Vorschriften. Es fehle in Brüssel das Verständnis dafür, was für industrielle Prozesse notwendig sei. Laut der Behörde Eurostat liegt der Strompreis bei uns im europäischen Vergleich auf einem Durchschnittsniveau. In Dänemark, Italien oder Belgien muss die Industrie deutlich mehr zahlen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.08.2023 09:15 Uhr