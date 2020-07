Verband beklagt Zustände bei osteuropäischen Pflegekräften

Nachrichtenarchiv - 24.07.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesverband der Betreuungsdienste beklagt teils unhaltbare Arbeitsbedingungen Zehntausender osteuropäischer Betreuungs- und Pflegekräfte. Geschäftsführer Eisenreich sagte der "Rheinischen Post", viele seien hierzulande in Privathaushalten meist ohne Arbeitsvertrag beschäftigt. In der Branche der selbstorganisierten 24-Stunden-Pflegekräfte gebe es oftmals genauso prekäre Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsverhältnisse wie in der Fleischindustrie. Der Stundenlohn liege nur knapp über zwei Euro.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.07.2020 02:00 Uhr